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السبت 18 يوليه 2020 الموافق 27 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس مرسى مطروح: معاينات بوسط المدينة لاختيار موقع مشروع «شارع مصر»

السبت 18/يوليه/2020 - 04:24 م
رئيس مرسى مطروح
رئيس مرسى مطروح
ياسمين شعيب
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قام وجيه عبدالرازق، رئيس مدينة مرسى مطروح، بإجراء معاينات لاختيار موقع مشروع الشباب "شارع مصر"، لتقديم الوجبات الجاهزة والمشروبات الغذائية والحرف اليدوية والتراثية، عن طريق وحدات ثابتة ومتنقلة، من أفكار الشباب بغرض توفير وخلق فرص عمل لشباب مطروح يرافقه مديرة تنمية القرية بمجلس المدينة.

وتفقد عبدالرازق عددًا من المواقع بوسط المدينة، وتم عمل رفع الرفع المساحي للمواقع وذلك بعد الإعلان عن التقديم ابتداءً من يوم الأحد الموافق 19-7 حتى الأربعاء 29-7 لاستلام الملفات بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس المدينة عن طريق إدارة تنمية القرية.

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح أن مشروع مصر يهدف للحد من البطالة للشباب بدلًا من انتظار حلم الوظيفة الحكومية، سيقوم مجلس المدينة بعد اختيار موقع المشروع توصيل الخدمة والمرافق العامة لمكان لمشروعات شارع مصر بطراز فريد من نوعه «صغيرة ومتناهية الصغر».

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، باجراء معاينات شارع مصر لتوفير فرص عمل للشباب وفتيات المحافظة بالمشروعات الصغيرة بشكل حضاري يليق بشباب مطروح.

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