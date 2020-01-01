جمهورية القمر تدين هجمات الحوثيين ضد السعودية

أدانت حكومة جمهورية القمر المتحدة بشدة، الهجمات الإرهابية التي شنتها ميليشيا الحوثي الإرهابية تجاه المملكة العربية السعودية، من خلال طائرات مفخخة من دون طيار وصواريخ بالستية، الإثنين الماضي، التي اعترضتها وأسقطتها القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.وأعربت وزارة الخارجية بجمهورية القمر المتحدة- في بيان لها اليوم السبت، أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"-عن استنكارها مجددًا لاستمرار هذه التجاوزات على سيادة المملكة وممتلكاتها المختلفة، مشيرة إلى أن هذه الانتهاكات الصارخة تمثل عرقلة حقيقية لعملية السلام التي ينشدها المجتمع الدولي في الشرق الأوسط.