اجتماع لوزراء مالية مجموعة العشرين لمناقشة تعافي الاقتصاد

اجتمع وزراء مالية مجموعة العشرين ورؤوساء البنك المركزي، اليوم السبت، عبر الإنترنت لمناقشة تحفيز تعافي الاقتصاد العالمي من تأثير جائحة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).وتسعى المشاورات، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، إلى مناقشة التوقعات الاقتصادية العالمية وتنسيق العمل الجماعي من أجل انتعاش اقتصادي عالمي قوي ومستدام، بحسب منظمي الاجتماع في الرياض، وفقا لما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية.ومن المقرر أن يناقش الاجتماع أيضا قوانين ضرائب دولية جديدة للشركات التي تعمل عبر الإنترنت، بجانب قضايا أخرى تخص تقديم العملات الرقمية وتمكين المرأة والشباب.ويأتي ذلك بعد يوم واحد من انطلاق أول قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي وجها لوجه بعد 5 شهور لمناقشة خطة إنقاذ الاقتصاد العالمي بعد جائحة "كورونا".