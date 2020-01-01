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السبت 18 يوليه 2020 الموافق 27 ذو القعدة 1441
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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

منظمو رحلات بيلاروسيا يطالبون بتنظيم جولات نيلية ثقافية

السبت 18/يوليه/2020 - 04:21 م
رحلات بيلاروسيا
رحلات بيلاروسيا
رامى حسين وفاتن غلاب
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عقد اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار وSergei Kovalchuk وزير الرياضة والسياحة البيلاروسي مائدة مستديرة بحضور الوفد المصري المرافق للوزير وممثلي القطاع السياحي الخاص وكبار منظمي الرحلات البيلاروسيين، وذلك استمرارا للقاءات الرسمية والمهنية التي يتم عقدها وزير السياحة والآثار خلال زيارته الحالية للعاصمة البيلاروسية منسك على رأس وفد مصري سياحي.

وخلال هذا اللقاء، تم بحث تعزيز سبل التعاون وآليات دفع حركة السياحة البينية بين مصر وبيلاروسيا من خلال عرض المقومات السياحية لكلا البلدين.

ومن جانبه، تحدث الدكتور خالد العناني عن المقومات السياحية في مصر، وإبراز ما تتمتع به من ثراء وتنوع في منتجاتها السياحية التي تجذب الشرائح السياحية المختلفة وترضى كافة الأذواق من السائحين ومنها السياحة الثقافية والشاطئية والترفيهية وسياحة المؤتمرات وغيرها من الأنماط السياحية المتنوعة.

وأشار وزير السياحة والآثار إلى خطة الوزارة لدمج السياحة الشاطئية بمنتج السياحة الثقافية من خلال ربط شواطئ البحر الأحمر بالمواقع الأثرية في وادي النيل وفي صعيد مصر، وإتاحة المقاصد السياحية المصرية بكافة أنواعها أمام السائحين، لافتا إلى ما نوه عنه وزير الرياضة والسياحة البيلاروسى عن الاهتمام الملحوظ للسائحين البيلاروس بالسياحة الثقافية، بجانب ولعهم بالشواطئ المصرية الخلابة.

وفى هذا الشأن، أعرب الجانب البيلاروسي وخاصة منظمي الرحلات، عن رغبتهم في تنظيم برامج للسياحة الثقافية عبر تنظيم رحلات نيلية (نايل كروز) بين الأقصر وأسوان لزيارة المناطق الأثرية المختلفة بهما.

كما استعرض أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ضوابط وإجراءات السلامة الصحية التي تقوم المنشآت الفندقية والسياحية والشركات السياحية باتباعها وتطبيقها لضمان السلامة الصحية للسائحين والعاملين بالقطاع السياحي.

ومن جانبه، قدم وزير السياحة والرياضة البيلاروسي، الشكر للدكتور خالد العناني تقديرا لاهتمام مصر بالسائحين البيلاروس الوافدين الي مدينتي شرم الشيخ والغردقة والذين استمتعوا بقضاء وقت رائع وسط طبيعتهما الخلابة.

وخلال اللقاء، تم عرض فيلم "رحلة سائح" والذي أطلقته الوزارة ضمن حملة Same great feelings، كما تم عرض الفيلم الذي يتضمن لقطات لبعض السائحين وهم يتحدثون عن تجربتهم الممتعة في مصر واستمتاعهم بالشواطئ الخلابة والشمس الدافئة.

وقد أعرب الجانب البيلاروسي عن إعجابهم الشديد بفيلم "رحلة سائح"، لا سيما أنه يبرز مقومات السياحة المصرية والمقاصد السياحية المختلفة بمصر.

واستكمالا لما تم مناقشته في هذا الاجتماع، اتفق الجانبان على عقد اجتماعات أخرى بين الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية مع نظرائهم في بيلاروسيا وممثلي قطاع السياحة الخاص في البلدين، وذلك لمناقشة وضع برامج سياحية جديدة بين البلدين تساهم في تنشيط الحركة السياحية البينية.

وعقب هذا اللقاء، توجه الدكتور خالد العناني والوفد المرافق له بصحبة نائب وزير الرياضة والسياحة البيلاروسي، لزيارة منتجع سناتوريا يوث الاستشفائى والذي يعد أحد أهم وأكبر مراكز السياحة الاستشفائية الأربعة الموجودة ببيلاروسيا، والتي تصل نسبة الإشغال به إلى ما يقرب الي ١٠٠% في فصل الشتاء.

وقد تفقد الوفد المصرى المنتجع بالكامل وملحقاته، وخلال الزيارة، تم مناقشة آليات التعاون بين مصر وبيلاروسيا فى مجال السياحة الاستشفائية.

جدير بالذكر أن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار كان قد استهل أمس لقاءاته الرسمية والمهنية بالعاصمة البيلاروسية منسك، بلقاء استمر لأكثر من ساعة مع وزير الرياضة والسياحة البيلاروسي، تم خلاله بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال السياحة، وذلك بعد انتهاء الزيارة الرسمية للدكتور خالد العناني للعاصمة الأوكرانية كييف.

ويضم الوفد المصري المرافق لوزير السياحة والآثار: رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورئيس غرفة الشركات السياحية، ورئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، ورئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء، والسفير ماجد مصلح المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية والعامة بوزارة السياحة والآثار.

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