عرض «ليلتكم سعيدة» عبر يوتيوب الخميس

يقدم البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار ضمن مبادرة " اضحك - فكر - اعرف" الخميس المقبل الموافق ٢٣ يوليو، عرض "ليلتكم سعيدة" عن قصة "مغنية الكورس ” لأنطون تشيكوف، كتابة وإخراج خالد جلال، ويعقّب على العرض الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، وذلك في تمام ١١ مساء على قناة وزارة الثقافة المصرية بموقع يوتيوب.ومبادرة " اضحك - فكر - اعرف " تقدمها فرقة مسرح المواجهة والتجوال تحت إدارة الفنان سامح بسيوني بالتعاون مع فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح تحت إدارة الفنان إيهاب فهمي، لتقديم ١٠ مسرحيات لقصص قصيرة تم مسرحتها للكاتب الروسي الشهير أنطون تشيكوف."ليلتكم سعيدة "من بطولة محمد على، مريم السكرى،بسنت صيام،مروة عيد، نديم هشام،ملابس هالة الزهدى،ديكور عمرو عبدالله، كتابة وإخراج خالد جلال.