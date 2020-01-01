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السبت 18 يوليه 2020 الموافق 27 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بني سويف: لدينا رؤية متكاملة لتطوير منظومة العمل التنفيذي

السبت 18/يوليه/2020 - 04:16 م
اجتماع محافظ بني
اجتماع محافظ بني سويف
بنى سويف - محمد حفيظ
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أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم السبت، أن المحافظة تعمل من خلال رؤية متكاملة لتطوير الأداء الوظيفي للعاملين بالإدارة المحلية في إطار التطوير الشامل لمنظومة العمل التنفيذي بالجهاز الإداري على مستوى المحافظة، وبما يتوافق ويتكامل مع جهود الدولة، خاصة مع ما تقوم به وزارة التنمية المحلية من دورات تأهيلية في هذا المجال.

وأشار إلى أهمية مرحلة التأهيل والتدريب للعنصر البشري الذي يعتبر الركيزة الأساسية لمنظومة العمل التنفيذي، وذلك إلى جانب توفير البيئة المناسبة من تجهيزات أحدث وآليات عمل أكثر مرونة، ليدعم ذلك كله تحقيق التغيير المطلوب في المنظومة لإنجاز أفضل من حيث الوقت والجودة، وبما يحسن من مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال افتتاحه فعاليات الدورة التدريبية لـ 40 موظفا من ديوان عام المحافظة والوحدات المحلية، والتي تتضمن التدريب والتأهيل على العديد من المجالات والتخصصات مثل: القانون،الإدارة، الأمن القومي، التواصل الفعال، مكافحة الفساد، الاقتصاد، والمساءلة الاجتماعية وإدارة الأزمات ويشرف عليها نائبا المحافظ: بلال حبش، والدكتور عاصم سلامة، وتم تكليف محمد جبر أمين عام المجلس الاستشاري، وهند أحمد الأمين المساعد على الإشراف المباشر على تنفيذ الدورة، وإعداد التقارير التي سيتم عرضها على المحافظ.

وأشار محافظ بني سويف إلى أن مشروع التأهيل الذي تتبناه المحافظة يتم تنفيذه على نطاق أوسع، حيث تم تنفيذ هذا البرنامج التأهيلي لمجموعة شباب تأهيل وتمكين الذي تم تسليمهم العمل كمساعدين لرؤساء الوحدات المحلية، والذين سيعملون في تكامل مع أعضاء وحدة الرصد الميداني بـ 222 قرية، موضحا أن ذلك يتم لتأهيل مكونات المنظومة للتغيير المطلوب، والعمل وفق رؤية موحدة، واتباع أساليب متكاملة وذلك يدعم ويسرع من وتيرة التحديث والتغيير المنشود في منظومة العمل.

وأشار بلال حبش نائب المحافظ إلى أن هذه الدورة تمثل المرحلة الأولى من تدريب العاملين بالإدارة المحلية، حيث سيتم التوسع في ذلك لتعم الفائدة، وذلك من خلال مراحل وجدول زمني، مشيرا إلى أنه تم ترشيح أول مجموعة للحصول على هذه الدورة عن طريق مديري الإدارات، ليكونوا النواة الأولى لإحداث التغيير والتحديث المنشود في منظومة عمل تلك الإدارات، منوها أنه تمت مراعاة التكامل في المادة العملية للمحاور والموضوعات المستهدفة.

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