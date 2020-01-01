650 إصابة جديدة بكورونا فى اليابان

سجلت اليابان، اليوم السبت، 650 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في أعلى حصيلة تم تسجيلها منذ نحو 3 أشهر، ليصل إجمالي الإصابات إلى 18،814 حالة.وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية على موقعها الإلكتروني، أنه منذ بدء انخفاض عدد الإصابات بالفيروس فإن حصيلة آخر 24 ساعة تعد الأعلى منذ 11 أبريل الماضي، لافتة إلى أن نحو نصف الإصابات تم تسجيلها في طوكيو بـ290 حالة جديدة بإجمالي 9223 إصابة في العاصمة اليابانية.وأشارت الوكالة إلى أن مناطق أخرى في اليابان بدأت تشهد ارتفاعات كبيرة في عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد منذ إلغاء حالة الطوارئ على مستوى البلاد وتخفيف قيود الإغلاق العام في مايو الماضي.