تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة.. رطوبة مرتفعة وشبورة صباحا

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قال محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس 72 المقبلة يشهد حالة من الاستقرار،متوقعا أن تكون درجات الحرارة عند 35 درجة على القاهرة، والجو معتدل على السواحل الشمالية.وأضاف مدير مركز التنبؤات، فى تصريحاته للدستور أن الطقس سيكون شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، مسجلا 42 درجة على جنوب الصعيد.وتابع: "تتراوح درجات الحرارة على القاهرة حتى منتصف الأسبوع بين 34 و34 درجة، و30 درجة على السواحل الشمالية، 38 و39 على جنوب سيناء، بينما تصل لـ39 وحتى 42 على جنوب الصعيد.أكد "شاهين" أن أبرز الظواهر الجوية في طقس الأيام المقبلة تتمثل في وجود شبورة مائية بالصباح الباكر على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مشيرا إلى أن وجود الشبورة المائية يساعد على تقليل الاحساس بالحرارة في الصباح،بشكل مؤقت، لكن مع سطوع أشعة الشمس وارتفاع نسبة الرطوبة يكون الاحساس بالحرارة أكثر.وتابع: نسبة الرطوبة ستكون على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية 85%، و67% على جنوب سيناء، بينما تتراوح بين 65% و35% على شمال وجنوب الصعيد.من ناحية أخرى، يشهد،السبت، طقس مائل للحرارة، رطب على القاهرة والوجه البحرى، الرياح معتدلة تنشط أحيانا، شبورة مائية صباحا، فيما تشهد السواحل الشمالية، طقس معتدل والرياح معتدلة، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 85%، ويشهد شمال وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة.تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، السواحل الشمالية يكون لطيفا، وعلى شمال الصعيد وجنوب الصعيد يكون معتدلا.