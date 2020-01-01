رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 18 يوليه 2020 الموافق 27 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة.. رطوبة مرتفعة وشبورة صباحا

السبت 18/يوليه/2020 - 04:13 م
حالة الطقس
حالة الطقس
جميلة على
طباعة
قال محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس 72 المقبلة يشهد حالة من الاستقرار،متوقعا أن تكون درجات الحرارة عند 35 درجة على القاهرة، والجو معتدل على السواحل الشمالية.

وأضاف مدير مركز التنبؤات، فى تصريحاته للدستور أن الطقس سيكون شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، مسجلا 42 درجة على جنوب الصعيد.

وتابع: "تتراوح درجات الحرارة على القاهرة حتى منتصف الأسبوع بين 34 و34 درجة، و30 درجة على السواحل الشمالية، 38 و39 على جنوب سيناء، بينما تصل لـ39 وحتى 42 على جنوب الصعيد.

الشبورة المائية
أكد "شاهين" أن أبرز الظواهر الجوية في طقس الأيام المقبلة تتمثل في وجود شبورة مائية بالصباح الباكر على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مشيرا إلى أن وجود الشبورة المائية يساعد على تقليل الاحساس بالحرارة في الصباح،بشكل مؤقت، لكن مع سطوع أشعة الشمس وارتفاع نسبة الرطوبة يكون الاحساس بالحرارة أكثر.

نسبة الرطوبة
وتابع: نسبة الرطوبة ستكون على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية 85%، و67% على جنوب سيناء، بينما تتراوح بين 65% و35% على شمال وجنوب الصعيد.

طقس اليوم
من ناحية أخرى، يشهد،السبت، طقس مائل للحرارة، رطب على القاهرة والوجه البحرى، الرياح معتدلة تنشط أحيانا، شبورة مائية صباحا، فيما تشهد السواحل الشمالية، طقس معتدل والرياح معتدلة، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 85%، ويشهد شمال وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة.

الطقس ليلا
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، السواحل الشمالية يكون لطيفا، وعلى شمال الصعيد وجنوب الصعيد يكون معتدلا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأنبا مكاريوس يجرد القمص رويس عزيز من الكهنوت

الأرصاد توضح طقس اليوم: مصر تتعرض لمنخفض الهند الموسمى

بالأسماء.. حركة تنقلات وزارة الداخلية 2020

الرئيس يصدر قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع

الصور

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

الأكثر قراءة

بالأسماء.. حركة تنقلات وزارة الداخلية 2020

«لجنة كورونا»: الموجة الثانية للفيروس ستكون فى نوفمبر

«الإسكان» تبدأ طرح وحدات «سكن ودار مصر وجنة» لمتوسطى الدخل غدًا

ظهرت نتيجته.. «نور» غريق بلطيم «ناجح»

إنفوجراف

image description

تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة (إنفوجراف)

image description

«بعد حكم حبسه».. محمد رمضان والطيار المفصول فى المحكمة (إنفوجراف)

image description

5 حالات لإيقاف قرار التمكين من مسكن الحضانة (إنفوجراف)

image description

ماذا فعلت هنا الزاهد بالمتحرشين بها (إنفوجراف)

أيام زمان

اعترافات السادات.. عمل شيالًا وجسد هارون الرشيد وقلد نجيب الريحاني أمام محمد نجيب

سر المرأة التى قهرت فريد شوقى.. «أجبرته على الطلاق رغمًا عنه»

خلاف حليم وعمرو دياب.. كيف تسبب العندليب في الهجوم على الهضبة بعد وفاته؟

فنانة شهيرة طُلبت للتجنيد.. «داهتمها قوة لتنفيذ الأمر»

نجم الساعة

اعترافات السادات.. عمل شيالًا وجسد هارون الرشيد وقلد نجيب الريحاني أمام محمد نجيب

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

قبل عيد الأضحى 2020.. موعد نتيجة الثانوية العامة (سجل لتصلك فور ظهورها)

بيع لوحة مقابل أكثر من مليونى يورو لفنان ألمانى

مجموعة غذائية شائعة تسبب تساقط الشعر

أطباء روس يتوجهون إلى «فوستوشنى» لمنع انتشار كورونا

مقالات الرأي
ماجد حبته
تونس.. لعنة الإخوان
د.مينا بديع عبدالملك
رفض تبعية الأزهر لوزارة المعارف «1-2»
د.كريمة الحفناوى
تأجيل قرار ضم غور الأردن
صفاء النجار
فى بيوت الله «2»
المزيد

الثقافة

مناقشة «رحلة زهور البرتقال» بمكتبة القاهرة الكبرى غدا

«المشي في حقل الألغام» جديد دار ثقافة للنشر

«آفاق عالمية» تصدر مختارات شعرية للسريالي الفرنسي بول إيلوار

«هُنا القدس: موجز تاريخ الصّحافة في فلسطين» 29 يوليو على زوم