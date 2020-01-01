قال أنس سعد، مونتير وثق 400 مشهد ليوسف شاهين في فيديو 5 دقائق، إن بداية تفكيره في هذا الفيلم القصير للمخرج يوسف شاهين كانت من سنة تقريبًا، خاصة عندما تم الإعلان عما يسمى بأفلام يوسف شاهين المنظمة.وأشار أنس سعد، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "إنبوكس" المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، أن هذه الأفلام المنظمة للمخرج الكبير يوسف شاهين كانت عبارة عن تحسين جودة الأفلام القديمة كأنه يتم مشاهدتها لأول مرة بعد تحسين جودتها وألوانها.وأضاف أنه أراد أن يقدم فكرة بسيطة تخليد وإحياء ذكرى المخرج الكبير يوسف شاهين، والذي تقترب ذكرى وفاته في يوم 27 يوليو القادم، لافتًا إلى أن هذا الفيديو من خلال هوايته للمونتاج ليس إلا وأنه بعيد كل البعد عن مجال السينما والعاملين فيه.وأوضح أنه قام بتجميع حوالي 400 مشهد من 37 فيلما مختلفا للمخرج يوسف شاهين، وكان هذا الاختيار بناء على إظهار المشاهد المميزة في أفلام شاهين سواء من التركيز على الانفعالات أو نظرات العين لكثير من الممثلين الكبار والتي كانت واحدة من بصمات يوسف شاهين.