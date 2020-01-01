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السبت 18 يوليه 2020 الموافق 27 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

20 مركزًا للتبرع ببلازما المتعافين من كورونا بنهاية الأسبوع

السبت 18/يوليه/2020 - 04:10 م
التبرع ببلازما المتعافين
التبرع ببلازما المتعافين
سارة سعودى - فاتن خديوي
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قال الدكتور إيهاب سراج مدير عام خدمات نقل الدم بوزارة الصحة، إن الوزارة تعمل الآن على زيادة أعداد مراكز التبرع ببلازما المتعافين على مستوى الجمهورية، ومن المقرر أن تزداد حتى نهاية الأسبوع الجاري إلى 20 مركزًا، لافتًا إلى أنه يتم العمل الآن داخل 6 مراكز، كما سيتم التوسع في استخدام بلازما الدم من المتعافين لعلاج الحالات الحرجة من المرضى، وفقًا للبروتوكول العلاجى المصرى.

وأوضح أن الوزارة تستخدم بروتوكول علاج كورونا على الحالات الحرجة من المصابين بفيروس كورونا، قبل أن يتم وضعهم على أجهزة التنفس الصناعي، مشيرًا إلى أن هذا البروتوكول أثبت نجاحه بعد أن تم شفاء عدد كبير من المرضى الذين تم تطبيقه عليهم، لذلك فإن الوزارة تعمل على التوسع في استخدامه على الحالات المتوسطة أيضا، وسيتم الإعلان عن نتائج هذا البروتوكول خلال أيام.

وأشار إلى أن الوزارة أجرت تعديلًا جديدًا لشروط تبرع المتعافين من فيروس كورونا ببلازما الدم.

وأوضح سراج، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه تم إلغاء شرط مسحة «pcr» الثانية للمتعافين بعد 14 يومًا من الشفاء من أجل التبرع، وأصبح يمكنهم التبرع مباشرة دون المسحة، بعد مرور 28 يومًا من التعافي دون أى أعراض.

وأكد مصدر باللجنة العلمية لمكافحة كورونا أنه تم إجراء التجارب على علاج المرضى المصابين بفيروس كورونا ببلازما المتعافين على ما يقرب من 60 مصابا حتى الآن.

وأوضح المصدر، فى تصريح خاص لـ"الدستور"، أن نتائج عمليات الحقن أثبتت أن نسبة الشفاء تتراوح ما بين 60% و66%، مشيرًا إلى أن هذه النسبة تعد معقولة ولكنها ليست بالنتائج المبهرة.

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