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السبت 18 يوليه 2020 الموافق 27 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أفغانستان: إصابات كورونا 35 ألفا و289 حالة

السبت 18/يوليه/2020 - 04:10 م
كورونا في أفغانستان
كورونا في أفغانستان
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أعلنت وزارة الصحة العامة الأفغانية، اليوم السبت، أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 35 ألفا و289 حالة، بتسجيل 60 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة، أنه تم تسجيل 17 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الفترة نفسها، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات التي سجلتها البلاد حتى الآن 1164 حالة وفاة، حسب ما نقلته وكالة أنباء "باجفاك" الأفغانية.

وتم تسجيل جميع الوفيات الجديدة و55 من الإصابات الجديدة في العاصمة كابول، التي تعد المنطقة الأكثر تضررا في البلاد، بما مجموعه 448 حالة وفاة جراء كوفيد- 19.

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