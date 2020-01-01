«عاملو مياه الشرب» يطالبون بضم العلاوة بنسبة 12% للأجر الأساسي

تقدمت اللجنة النقابية للعاملين بشركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، بمذكرة لرئيس مجلس الوزراء والنواب، ووزير الإسكان، ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف، بشأن صرف العلاوات المقررة في 1 يوليو، حيث يطالبون بضمها كاملة بنسبة 12%على الأجر الأساسي للعاملين بالشركة، وليس بنسبة 7% فقط، وذلك أسوة بما تم للعاملين بالشركة القابضة للكهرباء والشركات التابعة لها.وأوضحت المذكرة، أن ذلك الأمر يتكرر معهم للمرة الثالثة على التوالي، حيث يتم سنويا احتساب العلاوة بنسبة 7% وضمها للأجر الأساسي، فيما يتم احتساب منحة بنسبة 5% وعدم ضمها للأجر الأساسي، مع العلم أنهم غير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية.وأكدت اللجنة النقابية في مذكرتها، أن عمال مياه الشرب لم يبخلوا بجهدهم في أكثر مواقف الدولة احتياجا لهم، خلال فترات الثورات، وأيام الأعاصير، وأيضا أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد المستمرة حتى الآن، لذا من حقهم الحصول على حقوقهم كاملة دون الانتقاص منها.