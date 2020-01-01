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السبت 18 يوليه 2020 الموافق 27 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا تعلق التحديث اليومي لحصيلة وفيات كورونا

السبت 18/يوليه/2020 - 04:09 م
بريطانيا وفيات كورونا
بريطانيا وفيات كورونا
أ ش أ
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أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم السبت، إنها ستعلق تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا بعد أن أمرت بإجراء مراجعة لكيفية حساب البيانات، وذلك بعد أن أثار أكاديميون مخاوف من أن الأرقام قد تكون مبالغًا فيها.

وأمر وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، بمراجعة عاجلة لإحصاءات الوفيات اليومية الناجمة عن كوفيد-19، والتي تصدر عن هيئة الصحة العامة في إنجلترا، الجهة الحكومية المسؤولة عن إدارة تفشي الأمراض المعدية، بعدما تبين أنها قد تشمل مصابين سابقين متعافين ربما يكونوا توفوا لأسباب أخرى، بحسب ما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وجاء ذلك بعد أن قال أكاديميون إن الطريقة التي تحصي بها هيئة الصحة العامة في إنجلترا الأرقام الخاصة بإنجلترا قد تجعل الأرقام تبدو أسوأ مما هي عليه في بلدان أخرى في المملكة المتحدة.

وكشفت عن هذا الأمر ورقة بحثية أعدها أكاديميان، من مركز الطب المبني على الأدلة في جامعة أكسفورد، حملت عنوان "لماذا لا يمكن لأحد التعافي من كوفيد-19 في إنجلترا - شذوذ إحصائي".

وأشارت الورقة إلى أن هيئة الصحة العامة في إنجلترا تقوم بمراجعة أحدث الإشعارات المتعلقة بالوفيات مقابل قاعدة بيانات خاصة بنتائج الاختبارات الإيجابية، حيث تقوم بتسجيل أي شخص ثبتت إصابته ضمن إحصاءات الوفيات المرتبطة بكوفيد-19.

يذكر أن حصيلة وفيات فيروس كورونا في بريطانيا بلغت 45 ألفا و233 حالة وفاة، وفق آخر تحديث رسمي أمس الجمعة، وهي حصيلة تضع المملكة المتحدة في المرتبة الثالثة على مستوى العالم من حيث إجمالي الوفيات بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

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