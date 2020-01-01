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السبت 18 يوليه 2020 الموافق 27 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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وكيل تعليم مطروح: تحويل المسئولين عن تعطيل نموذج 5 للتحقيق

السبت 18/يوليه/2020 - 03:33 م
الدكتور سمير النيلي
الدكتور سمير النيلي
ياسمين شعيب
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عقد الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم السبت، اجتماعا مع سناء عبدالعال مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومدير إدارة الموارد البشرية.

وناقش وكيل تعليم مطروح الإجراءات الأخيرة الخاصة بمراجعة نموذج ٥ والمتعلقة بتصحيح أوضاع بعض المعلمين بدءا من عام ٢٠٠٨ وحتى تاريخه والمتعلق بالعاملين الخاضعين لقانون ١٥٥ لسنة ٢٠٠٧ وقانون ٨١ لسنة ٢٠١٦ والفصل إداريا بين القانونين بالتنسيق مع التنظيم والإدارة.

وقرر وكيل تعليم مطروح إحالة الموضوع لجهات التحقيق لمحاسبة المتسببين في تعطيل نموذج 5 وإحالة أحد معلمي مدرسة الشهيد المعناوي للتحقيق لمخالفة القرارات الوزارية ودأبه على نشر أخبار تحريضية غير صحيحة تجاه تعليم مطروح، من بينها منشورا تناول نموذج ٥ على إحدى الصفحات غير الرسمية بغرض إحداث حالة من عدم الاستقرار داخل المنظومة التعليمية.

وأوضح النيلي أن تعطيل نموذج ٥ والتأخر في تثبيت بعض المعلمين لا تقع مسؤوليته على مسئولي الشئون المالية والإدارية حاليا، بل أن هناك مسئولون سابقون بإدارة الموازنة والشئون الإدارية منذ عام ٢٠٠٨ تقع على عاتقهم مسؤولية التأخير في تفعيل هذا النموذج الإداري والإبطاء في اتخاذ قرارات التثبيت قبل إرسالها للتنظيم والإدارة، لافتا إلى أن المستندات والمراسلات المتبادلة بين المديرية ومديرية التنظيم والإدارة خير شاهد على ذلك.

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