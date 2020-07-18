«لجنة كورونا»: المسحة أدق من الأشعة المقطعية في تشخيص الإصابة

كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، أن هناك 3 مسميات لمصابي كورونا وهم: "حالة محتملة وحالة مشتبه وحالة مؤكدة"، منوهًا بأن الحالة المحتملة تعني وجود عرض يحتمل أن يكون كورونا أو غير كورونا، وبعد إجراء التحاليل والأشعة المقطعية وتأكيد الإصابة بكورونا، فتصبح الحالة مشتبه إصابتها بكورونا ويجب إجراء مسحة لتصبح حالة مؤكدة.وأضاف حسني خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" المُذاع على فضائية "ام بي سي مصر 2"، أن الأرقام المعلنة للإصابات بفيروس كورونا هي الأرقام التي تم تأكيد إصابتها بكورونا بالمسحات.وأوضح رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، أن العالم كله أجمع أن المسحة ضرورية لتأكيد الإصابة بالمرض وأدق من الأشعة المقطعية ولكن ليست لها أي قيمة في متابعة الشفاء.