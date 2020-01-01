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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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جامعة الفيوم: لدينا خبرة علمية وإمكانيات ضخمة في الثروة السمكية

السبت 18/يوليه/2020 - 03:28 م
الدكتور أحمد جابر
الدكتور أحمد جابر شديد
الفيوم - زينب علاء
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استقبل الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، لجنة قطاع الدراسات الزراعية بوزارة التعليم العالي، برئاسة الدكتور ماهر حسب النبي، لمتابعة الأعمال الانشائية التي تمت خلال الفترة الماضية للموافقة علي إنشاء كلية الثروة السمكية وعلوم المصايد، بحضور الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد الخليلي نائب رئيس الجامعة الأسبق لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة منى الخشاب عميد كلية الزراعة، والدكتور صالح العوني عميد كلية العلوم، ومستشارى رئيس الجامعة، وأيمن حلبة أمين عام الجامعة، وذلك اليوم السبت.

عقب ذلك قام أحمد جابر، والوفد، المرافق له بجولة شملت عدد من المدرجات والقاعات والمعامل بمبنى كلية الثروة السمكية وعلوم المصايد ( تحت الإنشاء) وأحواض الاستزراع السمكى، وأيضا معامل الفطريات والبيئة والمياه بكليات العلوم والزراعة.

وقال أحمد جابر، إن كلية الاستزراع السمكى وعلوم المصايد المزمع إنشاؤها تحوى ١٤ معملا بحثيا ومزرعة سمكية مكثفة تتكون من ١٢ حوضا دائريا للمجالات البحثية والتعليمية وأيضا الإنتاجية، بالإضافة لمفرخ لأسماك البلطى مع حوض تحضين لخدمة المزرعة.

وأشار إلى الأهمية الكبيرة لإنشاء كلية للثروة السمكية بجامعة الفيوم بما يخدم أهداف التنمية المحلية فى الإقليم والدولة بشكل عام، مؤكدا أن الجامعة لديها من الخبرات والإمكانيات ما تستطيع به المشاركة في رفع نوعية وكمية الثروة السمكية فى مصر.

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