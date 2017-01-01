افتتاح 3 مراكز جديدة لعلاج الإدمان خلال أسبوعين

قال عمرو عثمان، مدير مركز مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه سيتم افتتاح 3 مراكز جديدة خلال أسبوعين، أحدها في بورفؤاد ببورسعيد، ومركز إضافي بمطروح خاص بسحب المخدر، ومركز ثالث متكامل في البحر الأحمر، مؤكدا الانتهاء من أعمال الإنشاء والتجهيز، ليصبح هناك 26 مركزا لعلاج الإدمان.وأكد عثمان في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن التحول الرقمي لعب دورا كبيرا في مختلف أنشطة الصندوق، مؤكدا استمرار الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان.وأشار إلى أن عدد مرضى الإدمان الذين استفادوا من الخدمات العلاجية عن طريق الخط الساخن للصندوق "16023" خلال عام 2019-2020 بلغ 127 ألف مريض، ترددوا على المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، وعددها 23 مركزا بـ14محافظة، حيث تنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة، وأخرى للمشورة بجانب تقديم العلاج مجانا وفي سرية تامة.