وكيل صحة الغربية يكرم مدير مستشفى كفرالزيات سابقا

كرم الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، الدكتور أحمد محمد البرعي مدير مستشفى كفرالزيات سابقا، عقب نقله وكيلا لمديرية الصحة بمحافظة كفرالشيخ.وقدم الوكيل درع المديرية نظير فترة تقلده العمل مدير مستشفى كفرالزيات، مشيدًا بجهوده خلال فترة إدارة المستشفى، وما تم من إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. متمنيًا له التوفيق في مهمته الجديدة، ومطالبًا اياه ببذل الجهد وتكثيف العمل للنهوض بالمنظومة الطبية.كما كرم أحمد عيد وكيل الحسابات بالمديرية لما قدمه من إنجاز بالعمل وحسن التعامل مع جميع العاملين بالمديرية، متمنيا له مزيد من النجاح والتوفيق.