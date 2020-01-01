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السبت 18 يوليه 2020 الموافق 27 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

12 مرشحا تقدموا بأوراقهم لخوض انتخابات «الشيوخ» بالإسماعيلية

السبت 18/يوليه/2020 - 03:25 م
انتخابات الشيوخ
انتخابات الشيوخ بالإسماعيلية
مصطفى دياب
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أغلقت الهيئة الوطنية للانتخابات، تلقي طلبات الترشح مجلس الشيوخ بالإسماعيلية رسميا في تمام الثانية ظهرا.

وكشفت مصادر بمحكمة الإسماعيلية الابتدائية، عن استقبال أوراق ترشح 12 شخصا فقط منذ بداية فتح باب الترشح لخوض انتخابات مجلس الشيوخ بالإسماعيلية حتى على المقعد الفردي، فيما تقدم مرشحون في القائمة.

وشهدت محكمة الإسماعيلية، هدوءا منذ بدء باب الترشح حتى غلقه.

وأضافت المصادر، أن لجان فحص الطلبات والبت في صفات المرشحين تقوم بالمراجعة لتأكد من توافر شروط الترشح من واقع المستندات المقدمة، وتبت في مدى صحة انتماء كل مرشح في النظام الفردي إن كان من الأحزاب أو كونه مستقل، كما تفحص اللجنة المستندات المقدمة من كافة الترشح الأصليين والاحتياطيين للقوائم.

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