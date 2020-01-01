12 مرشحا تقدموا بأوراقهم لخوض انتخابات «الشيوخ» بالإسماعيلية

أغلقت الهيئة الوطنية للانتخابات، تلقي طلبات الترشح مجلس الشيوخ بالإسماعيلية رسميا في تمام الثانية ظهرا.وكشفت مصادر بمحكمة الإسماعيلية الابتدائية، عن استقبال أوراق ترشح 12 شخصا فقط منذ بداية فتح باب الترشح لخوض انتخابات مجلس الشيوخ بالإسماعيلية حتى على المقعد الفردي، فيما تقدم مرشحون في القائمة.وشهدت محكمة الإسماعيلية، هدوءا منذ بدء باب الترشح حتى غلقه.وأضافت المصادر، أن لجان فحص الطلبات والبت في صفات المرشحين تقوم بالمراجعة لتأكد من توافر شروط الترشح من واقع المستندات المقدمة، وتبت في مدى صحة انتماء كل مرشح في النظام الفردي إن كان من الأحزاب أو كونه مستقل، كما تفحص اللجنة المستندات المقدمة من كافة الترشح الأصليين والاحتياطيين للقوائم.