«التعليم» تخطر السفارات بمد حصر طلاب الخارج بشأن «تكميلي الإعدادية»

خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، السفارات المصرية لمد مهلة حصر الطلاب في الخارج الراغبين في خوض الامتحان التكميلي للصف الثالث الإعدادي في الدول المقيمين فيها، ولمن يريد شهادة إعدادية بدرجات للالتحاق بالمرحلة الثانوية، بعيدا عن نظام الطلاب المصريين بالخارج حتى 23 يوليو الجاري، بدلا من 16 يوليو.ووفق نص الخطاب الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، يهدف ذلك لانعقاد امتحان تحديد المستوى يوم السبت 8 أغسطس المقبل، للراغبين في الالتحاق بالثانوية العامة لمصر ومدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا.