إزالة 116 حالة تعدٍ وبناء مخالف في أسوان

تستكمل الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان أعمالها لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعية، ضمن فعاليات الموجة الـ16 التي انطلقت فى 8 يوليو وتستمر حتى 31 يوليو القادم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.وفي هذا السياق، أوضح اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه تمت إزالة 64 حالة تعدٍ بناء بإجمالي مساحة 73 ألفا و48 م2، وذلك منذ انطلاق الموجة الـ16 وحتى الآن، كما تمت إزالة 52 حالة تعدٍ على الأراضي زراعية بمساحة 3 أفدنة و16 سهمًا.وأشار إلى أن هناك توجيهات مشددة مسبقة على كل الأجهزة التنفيذية بالمحليات بالتنسيق المستمر والمتواصل مع الجهات المختصة، لتنفيذ أعمال الإزالات الفورية أولًا بأول للحفاظ على أراضي الدولة من أي تعديات.واستكمل اللواء أشرف عطية، أن اليومين الماضيين شهدا تنفيذ قرار إزالة لتعد بناء دون ترخيص، وذلك بمساحة 60 مترا بقرية كلح الجبل التابعة للكلح غرب بمركز إدفو، كما تم تنفيذ 26 قرار إزالة بإجمالي مساحة 8 آلاف م2 وذلك بمركز نصر النوبة، بجانب تنفيذ 19 قرار إزالة بمساحة 6 آلاف م2 لتعديات على أراضى زراعية بمركز دراو.من ناحية أخرى، وبناءً على قرار محافظ أسوان رقم 123 لسنة 2020 والخاص بتقنين الأراضي المحكرة لأهالي البشارية والعبابدة منذ ثلاثينيات القرن الماضي والحالات المماثلة لها، فقد تم تشكيل لجان مختصة بأعمال المعاينات وفحص الطلبات برئاسة نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، كما تم تشكيل لجنة التسعير برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وبمعاونة عناصر فنية وقانونية ومالية ذات خبرة.