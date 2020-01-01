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السبت 18 يوليه 2020 الموافق 27 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

75 مرشحًا فرديًا وقوائم لـ«الشيوخ» بالإسكندرية

السبت 18/يوليه/2020 - 03:21 م
انتخابات مجلس الشيوخ
انتخابات مجلس الشيوخ
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
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أنهت لجنة تلقي أوراق الراغبين بالترشح لخوض انتخابات مجلس الشيوخ بمحكمة الإسكندرية الابتدائية، اليوم، إجراءات استقبال أوراق مرشحي انتخابات مجلس الشيوخ 2020، ليرتفع إجمالي عدد المتقدمين منذ بدء  فتح باب الترشح إلى 72 مرشحا فرديا، و3 قوائم، وهم "القائمة الوطنية من أجل مصر، والقائمة المصرية تحيا مصر، وقائمة الاتحاد".

كما كشفت الطلبات المقدمة خلال الأيام الـ5 عبارة عن 6 لحزب مستقبل وطن، و3 لأحزاب الشعب الجمهوري، والغد، ومصر بلدي، و2 الإصلاح والنهضة، و2 الوفد الجديد، و4 النور ومصرالقومي، و21 مستقلين"، جميعهم مرشحون على المقاعد الفردية.

وواصلت لجنة تلقي أوراق الراغبين في الترشح لمجلس الشيوخ بالإسكندرية، اليوم السبت، قبول طلبات جديدة لخوض الانتخابات التي تجرى في الداخل يومي 11 و12 أغسطس المقبل.

وقال المستشار محمد أمين المشد، رئيس محكمة شرق الابتدائية، إنه تم سحب أكثر من 85 شهادة قيد "طلب" بإبداء الرغبة في الترشح للانتخابات، على أن يستمر تلقي الطلبات لمدة أسبوع.
كان قدوقد عدد مرشحي مجلس الشيوخ بالإسكندرية في اليوم الثاني لفتح باب الترشح لـ19 مرشحا، بعد تقديم 10 مرشحين جدد أوراقهم للجنه الترشح بمحكمة الإسكندرية الابتدائية.

وتقدم في اليوم الثاني لفتح باب الترشيح 6 مرشحين، 3 مستقلين وهم عبدالعزيز عبده عبد العزيز، حسام إبراهيم، مايسة السيد محمد، و3 آخرون عن أحزاب مصر بلدي عزمي شبل جودة، أسامه علي عصمت عن حزب الوفد، عمرو نبيل عن حزب الإصلاح والنهضة.

وكان قد تقدم أول يوم 9 مرشحين عن قائمة تحالف الأحزاب الذي يقوده حزب مستقبل وطن، وتقدم عن الحزب 3 مرشحين ومرشح عن الجمهوري الحر ومرشح عن الوفد بالإضافة للمستقلين المدعومين من القائمة.

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