محمد الألفي مديرًا لأمن السويس

أصدر وزير الداخلية اللواء محمود توفيق قرارًا بتعيين اللواء محمد الألفي، مساعدًا للوزير مديرًا لأمن السويس، خلفا للواء رجب عبد العال.وذكرت مصادر صحفية أن اللواء محمد الألفي، من أبناء جهاز البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، وحقق نجاحات أمنية غير مسبوقة في ضبط القضايا والعناصر الإجرامية، ومشهود له بالانضباط التام في العمل وحرصه الدائم على بسط الأمن في نطاق عمله.وتقلد الألفي عدة مناصب منذ تخرجه وهي رئيس مباحث قسم شرطة الجمالية، ورئيسا لمباحث الأزبكية والموسكي والسيدة زينب، ثم مفتش مباحث الأزبكية.وانتقل الألفي عقب ذلك للعمل في قطاع الأمن العام نظرا لكفاءته، ومنه إلى مديرية القليوبية مديرا للمباحث، ونجح الألفي خلال توليه فترة مباحث القليوبية في تصفية العديد من بؤر الإجرام.وانتقل للعمل بإدارة البحث الجنائى فى الجيزة، رئيسا للمباحث الجنائية، ولم يتوان لحظة فى مكافحة أكبر تجار الكيف والنصابين وتجار السلاح.وأعلنت وزارة الداخلية، حركة التنقلات العامة والتي اعتمدها وزير الداخلية، منذ قليل، في إطار تطوير العمل الشرطى لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة وكافة صور وأشكال الجريمة.