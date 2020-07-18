«كوميديا لا تنتهي».. محمد هنيدي في دور فين ديزل (فيديو)

شارك الفنان محمد هنيدي جمهوره بمقطع فيديو ساخر قام فيه بتركيب وجهه على وجه الفنان العالمي فان ديزل في لقطات من أشهر أعماله عبر حسابه الرسمي على موقع الفيديوهات الشهير إنستجرام وعلق عليه "هنيدي في دور فين ديزل".وتفاعل الجمهور مع الفيديو بشكل كبير حيث علق له أحد محبيه قائلًا: "عالمي"، وعلق آخر: "كل حاجة لايقه عليك"، وقال له ثالث: "مش محتاج أصلا أنت أعظم".ويشار إلى أن هنيدي يواصل حاليًا تصوير أحداث فيلم "النمس والإنس" مع المخرج شريف عرفة وهو العمل الذي ينتظره عدد كبير من محبيه ومعجبيه.وكانت آخر أعمال هنيدي مسرحية "3 أيام في الساحل" الذي قدمها على مسرح كايرو شو وحققت نجاح جماهيري كبير وشارك في بطولتها كل من بيومي فؤاد ومحمد محمود ومحمد ثروت وسامية الطرابلسي وندا موسى.