رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 18 يوليه 2020 الموافق 27 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط فرد أمن سرق 699 ألف جنيه من ماكينة صراف آلى بالشرقية

السبت 18/يوليه/2020 - 03:10 م
ضبط فرد أمن
ضبط فرد أمن
سارة الوردانى
طباعة
ألقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة ثان العاشر من رمضان، القبض على متهم بسرقة مبالغ مالي يتجاوز النصف مليون جنيه من ماكينة صرف آلي، وتم تحرير المحضر اللازم.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من محامٍ وكيل عن شركة لنقل الأموال، باتهامه لعاملين بالشركة وفرد أمن "يتبع إحدى الشركات" بالاستيلاء على مبلغ 699 ألف جنيه، من ماكينة صراف آلى متنقلة تابعة لأحد البنوك "موضوعة داخل سيارة متوقفة بدائرة القسم لصرف مرتبات العاملين بالشركة".

وأفادت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة " فرد أمن إداري، مُقيم بمحافظة قنا، وقد تمكنت قوة من مباحث قسم شرطة ثان العاشر من مضان، بقيادة الرائد محمد عبدالغفار، رئيس مباحث المركز، تم استهدافه وضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر باستيلائه على مفتاح خاص بخزينة ماكينة ATM، من أحد الفنيين أثناء تغذية الماكينة، والثاني خاص بباب السيارة الذي سبق وأن استخرج نسخة منه.

ولتنفيذ مخططه أنشأ صفحة على موقع التواصل الاجتماعى، باسم إحدى الفتيات وقام بالتواصل من خلالها مع فرد الأمن الإدارى المعين لحراسة الماكينة وإيهامه بكونه فتاة والاتفاق معه على التقابل، وعقب مغادرة فرد الأمن المكان توجه إلى الماكينة وفتح السيارة والماكينة واستولى على المبالغ المالية، وفر هاربًا.

وقد تم ضبطه وبحوزته مبلغ 670 ألف جنيه و3 أجهزة كهربائية وهاتف محمول، والمفتاحين المستخدمين في ارتكاب الواقعة.

تم تحرير المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

موضوعات متعلقة

عودة مدرس بعد أشهر من دفنه في الشرقية

الأنبا مكاريوس يجرد القمص رويس عزيز من الكهنوت

الأرصاد توضح طقس اليوم: مصر تتعرض لمنخفض الهند الموسمى

بالأسماء.. حركة تنقلات وزارة الداخلية 2020

الصور

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

الأكثر قراءة

بالأسماء.. حركة تنقلات وزارة الداخلية 2020

«الإسكان» تبدأ طرح وحدات «سكن ودار مصر وجنة» لمتوسطى الدخل غدًا

ظهرت نتيجته.. «نور» غريق بلطيم «ناجح»

عودة مدرس بعد أشهر من دفنه في الشرقية

إنفوجراف

image description

تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة (إنفوجراف)

image description

«بعد حكم حبسه».. محمد رمضان والطيار المفصول فى المحكمة (إنفوجراف)

image description

5 حالات لإيقاف قرار التمكين من مسكن الحضانة (إنفوجراف)

image description

ماذا فعلت هنا الزاهد بالمتحرشين بها (إنفوجراف)

أيام زمان

اعترافات السادات.. عمل شيالًا وجسد هارون الرشيد وقلد نجيب الريحاني أمام محمد نجيب

سر المرأة التى قهرت فريد شوقى.. «أجبرته على الطلاق رغمًا عنه»

خلاف حليم وعمرو دياب.. كيف تسبب العندليب في الهجوم على الهضبة بعد وفاته؟

فنانة شهيرة طُلبت للتجنيد.. «داهتمها قوة لتنفيذ الأمر»

نجم الساعة

اعترافات السادات.. عمل شيالًا وجسد هارون الرشيد وقلد نجيب الريحاني أمام محمد نجيب

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

بيع لوحة مقابل أكثر من مليونى يورو لفنان ألمانى

مجموعة غذائية شائعة تسبب تساقط الشعر

أطباء روس يتوجهون إلى «فوستوشنى» لمنع انتشار كورونا

مادة طبيعية تحمى من أمراض القلب والسكر والضغط والسرطان

مقالات الرأي
ماجد حبته
تونس.. لعنة الإخوان
د.مينا بديع عبدالملك
رفض تبعية الأزهر لوزارة المعارف «1-2»
د.كريمة الحفناوى
تأجيل قرار ضم غور الأردن
صفاء النجار
فى بيوت الله «2»
المزيد

الثقافة

«آفاق عالمية» تصدر مختارات شعرية للسريالي الفرنسي بول إيلوار

«هُنا القدس: موجز تاريخ الصّحافة في فلسطين» 29 يوليو على زوم

أحمد اللاوندي ينتهي من «حكايات أبي»

وزير الثقافة الأردنى ينعى الشاعر محمد الظاهر