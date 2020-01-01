ضبط فرد أمن سرق 699 ألف جنيه من ماكينة صراف آلى بالشرقية

ألقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة ثان العاشر من رمضان، القبض على متهم بسرقة مبالغ مالي يتجاوز النصف مليون جنيه من ماكينة صرف آلي، وتم تحرير المحضر اللازم.تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من محامٍ وكيل عن شركة لنقل الأموال، باتهامه لعاملين بالشركة وفرد أمن "يتبع إحدى الشركات" بالاستيلاء على مبلغ 699 ألف جنيه، من ماكينة صراف آلى متنقلة تابعة لأحد البنوك "موضوعة داخل سيارة متوقفة بدائرة القسم لصرف مرتبات العاملين بالشركة".وأفادت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة " فرد أمن إداري، مُقيم بمحافظة قنا، وقد تمكنت قوة من مباحث قسم شرطة ثان العاشر من مضان، بقيادة الرائد محمد عبدالغفار، رئيس مباحث المركز، تم استهدافه وضبطه.وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر باستيلائه على مفتاح خاص بخزينة ماكينة ATM، من أحد الفنيين أثناء تغذية الماكينة، والثاني خاص بباب السيارة الذي سبق وأن استخرج نسخة منه.ولتنفيذ مخططه أنشأ صفحة على موقع التواصل الاجتماعى، باسم إحدى الفتيات وقام بالتواصل من خلالها مع فرد الأمن الإدارى المعين لحراسة الماكينة وإيهامه بكونه فتاة والاتفاق معه على التقابل، وعقب مغادرة فرد الأمن المكان توجه إلى الماكينة وفتح السيارة والماكينة واستولى على المبالغ المالية، وفر هاربًا.وقد تم ضبطه وبحوزته مبلغ 670 ألف جنيه و3 أجهزة كهربائية وهاتف محمول، والمفتاحين المستخدمين في ارتكاب الواقعة.تم تحرير المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة.