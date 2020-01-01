«مكافحة الإدمان»: شن حملات على أكثر من 180 مركزًا غير مرخص

قال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير مركز مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه تم شن حملات على أكثر من 180 مركزا غير مرخص لعلاج الإدمان، من خلال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، واتخاذ الإجرءات القانونية ضدهم.وأضاف عثمان، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يتلقى بلاغات بشكل مستمر عن مراكز غير مرخصة، بالإضافة إلى الحملات التي يتم تنسيقها مع وزارة الصحة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات للتفتيش على هذه المراكز، إلى جانب استمرار حملات الكشف عن المخدرات مع مراعاة الإجراءات الوقائية.ووجهت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، باستمرار دعم المتعافين وتمكينهم اقتصاديًا من خلال توفير التمويل اللازم وإقراض المتعافين من بنك ناصر الاجتماعي ضمن مبادرة "بداية جديدة" لإنشاء مشروعات صغيرة لهم تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم في الإنفاق على أسرهم.