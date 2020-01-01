«بن بيه»: أزمة كورونا غيرت الأولويات وكشفت معادن قادة العالم

قال الشيخ عبد الله بن بيه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، إن العالم يمرُّ بأزمة لا عهدَ له بمثيلاتها، جرّاء تفشّي وباء كورونا، الذي أصاب الملايينَ وحصد أرواح مئات الآلاف ولا يزال يتمدّد من بلد إلى بلد، بل ويهدّد دولا عُوفِيَتْ بالمعاودة والتّجدّد فصنف وباء عالميا.وأضاف في كلمته بالمؤتمر الافتراضي الذي انطلق تحت عنوان «فقه الطوارئ» بمشاركة عدد من وزراء الدول: «إننا نجتمع اليوم وقد تباعدت أجسادنا وإن تقاربت بحمد الله قلوبنا، نجتمع في أول مؤتمر فقهي من هذا النوع لنتدارس نتائج الأزمة وآثارها، والدروس المستفادة هي الوحدة البشرية ونحن نرى حديث ركاب السفينة يتجسد في حال ساكنة هذا الكوكب».وأوضح الشيخ بن بيه، أن المؤتمر ينطلق من الوعي بأنّ هناك جهة ينبغي ألا تَغفُل أو تُغفِل ما يجري، وهي جهة الفقه الذي هو عبارة عن نظام سلوك السلم وقوانين وفلسفة حياته وروحانيات، فهذه الجهة يجب ألا تغفل التأثيرات الحاصلة في الواقع، لأنه شريكٌ في تنزيل الأحكام وتطبيقها، كما دلت على ذلك النصوص والأصول وأبرزته ممارسات السلف الراشد الاجتهادية وتنزيلاتهم الوقتية، فقد لزم النظر في تأثير هذا الواقع الاستثنائي الجديد على الأحكام الشرعية، وفق المنهج السليم في تحقيق المناط بما يحقق غايتَيْ الاستنباط والانضباط.وتابع:«إن اختيار لقائنا تحت عنوان "فقه الطوارئ"، لرحابة صدره، وفساحة مجاله، فهو العلم بالأحكام الشرعية المستنبطة عن طريق الاجتهاد، ونحن الآن بحاجة إلى استنفار أدوات الاجتهاد ومولدات الأحكام الجزئية عن طريق إثارة ونثر مكنونات الكليات التي ارتضتها الأمة أسسًا لاستنباط الأحكام من النصوص في مختلف دلالاتها، من منطوق النص وإشارته، ومن خارج النص في أروقته كمفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة».وبالنسبة لفقه الطوارئ، قال الشيخ بن بيه إنه «يمكن أن نقرب معناه من خلال استعمال ما يعرف بالعلل الأربع عند المناطقة والتي تمثل حقيقة كل بناء وهي الغاية والمادة والصورة والفاعلية.وأوضح أن التعامل مع الطوارئ ركن أصيل من أركان كلّ منظومة تشريعية، ولشريعتنا الإسلامية في هذا المضمار فضل عناية ومزيد اهتمام، وذلك بوصفها المنظومة التعبديّة والقانونيّة التي تحكم النسق السلوكي والمعياري في حياة الفرد والجماعة المُسْلمَيْن. فبتكاملها المشار إليه تعمّ الكليات الخمس، لهذا نتغيا التباحث في الموضوع من خلالها وذلك بتتبع هذه الكليات وتوضيح الأثر الطارئ عليها جراء هذا النوع من الجوائح آصالة أو تبعًا.وعن العبادات قال الشيخ بن بيه، إن النظر متوجّه لما يسمّى بالأسباب والشروط والموانع، أي خطاب الوضع الذي ينظم العزائم والرخص، فالصّلاة لا يمكن أن تنالها رخص الإسقاط كسقوط الجمعة والجماعة، ومثل ذلك في الصيام ووجوبه تلحقه رخص الإسقاط والتأخير عن مريض هذا الوباء وهل التمريض يكفي عذرًا للإفطار كما قال قهستاني أم لابد أن يكون عائلًا للمريض كما قيّده ابن عابدين.وأضاف أنه في أحكام الزكاة مشكلة التعجيل والتأخير التي تعارض فيها المقتضي والمانع، أما المقتضي فهو حاجة الفقراء إلى التعجيل بسبب تفشي البطالة جراء إنهاء خدمة العمال وتسريحهم من وظائفهم.وأما المانع فهو الركود الاقتصادي الذي أثر في ثروات أرباب المال فشحت السيولة ونضبت الميزانيات. ففيها تعارض المقتضي والمانع وهي قاعدة معروفة فإذا تعارض المقتضي والمانع أيهما يقدم، لكن على أولياء الأمور وأهل الرأي والفقهاء أن يزنوا كل حالة بميزانها وأن يفتوا فيها حسب مقتضياتها وظروفها.وأما بالنسبة لفريضة الحج قال الشيخ بن بيه فإنه من اللازم التقيّد والالتزام بما تتخذه حكومة خادم الحرمين الشريفين انطلاقا من مسئوليتها السيادية والشرعية في رعاية الحجاج والمعتمرين والزوار وإعانة لها في الحفاظ على صحة الجميع وسلامتهم.وإن القرار الذي صدر بتخصيص الحج هذه السنة لحجاج الداخل وتقليص أعداد الحجاج يعود لمصلحة المسلمين لما قد يواجهونه من خطر تفشي المرض بينهم في ظل استمرار جائحة كورونا. فهو اجتهاد مصلحي صادرٌ من أهله وواقع في محلّه، اجتهاد مضبوط بالضبط الشرعي والمنهجي العلمي الصحيح، علمًا بأن الحج وإقامة الموسم عدّه العلماء من فروض الكفاية.وأكد أن الأزمة غيرت جدول أعمال العالم وأولوياته، فكانت بذلك امتحانًا كشف عن معادن قادة العالم وأظهر مدى جاهزية مؤسساته الحكومية والدولية.