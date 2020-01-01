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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«روتاري فاروس» يشارك بمبادرة «إسكندرية بعيوننا» لتنشيط السياحة

السبت 18/يوليه/2020 - 03:09 م
مبادرة إسكندرية بعيوننا
مبادرة إسكندرية بعيوننا
هبه عويضه
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أعلن نادي روتاري فاروس بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة جاكلين ويلسون، عن مشاركة النادي في فعاليات المبادرة التي أطلقتها الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة تحت عنوان "إسكندرية في عيوننا".

وأوضح المهندس "هادر ميتو"، رئيس لجنة actiongroups بالمنطقة الروتارية 4521، أن المشاركة في المبادرة يهدف إلى تشجيع السياحة الداخلية وزيادة الوعي لدى أبناء الثغر عن أهم الأماكن والمزارات السياحية بالمحافظة والتعرف على تاريخ وآثار المدينة.

وأشار إلى أن الجولة الأولى لروتاري فاروس شملت زيارة عامود السواري، مقابر كوم الشقافة، بالإضافة إلى متحف المجوهرات الملكية، مع وجود إرشاد سياحي لإثراء الرحلة بمعلومات علمية حقيقية والتي حرصت على تقديمها أماني الغنيمي.

وأوضح "ميتو"، أن فعالية "إسكندرية بعيوننا" جاءت بمشاركة العديد من أعضاء مكتب الهيئة بميناء الإسكندرية والذين قاموا بتوزيع كتيبات ومنشورات سياحية على الأعضاء ومرافقتهم طوال الرحلة، وبمشاركة مجموعة من الأطباء الأفارقة مما يدرسون في مصر ضمن دورات "جمعية ليدرز" الطبية تحت إشراف الدكتور سامح مرسي عرب.

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