حنان مطاوع تواصل تصوير «أمل حياتي» من مسلسل «إلا أنا»

تواصل الفنانة حنان مطاوع تصوير مشاهدها في المسلسل الدرامي "إلا أنا" حيث تشارك في بطولة حكاية "أمل حياتي" ضمن القصص التي يناقشها المسلسل.وعلمت "الدستور" أن حنان مطاوع تصور حاليًا مشاهدها في العمل داخل اللوكيشن الأساسي للمسلسل بمنطقة وسط البلد وتصور مشاهدها رفقة الفنان الشاب نور محمد.حكاية "أمل حياتي" يشارك في بطولتها بجانب الفنانة حنان مطاوع كل من الفنان بيومي فؤاد وسلوى عثمان ونور محمود، نانسي صلاح، شاهيستا سعد، رامي الطمباري، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام وهو تأليف أمين جمال، وشريف يسري، وإخراج أحمد حسن وإنتاج المتحدة للخدمات الاعلامية بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.مسلسل "إلا أنا " قصة يسرى الفخراني، تدورأحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور في 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية في معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.