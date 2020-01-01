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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

عبدالعزيز سمير: الوقوف بجانب مصر وقت الأزمات فرض دينى ووطنى

السبت 18/يوليه/2020 - 03:08 م
عبد العزيز سمير
عبد العزيز سمير
محمد الشريف
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قال عبد العزيز سمير، نائب رئيس الاتحاد العام لشباب العمال، إن رئيس مصر يبني ويقاتل بشرف في زمن عز فيه الشرف، مؤكدًا ضرورة دعم قواتنا المسلحة ومساندتها في معركتها القتالية ضد العناصر الإرهابية المرتزقة للمحافظة على أمن مصر القومي، لافتاً إلى أن القوات المسلحة تخوض حربًا لا تقل عن حرب أكتوبر لتطهير الوطن من عصابات الدم والإرهاب التي تجمعت في ليبيا للنيل من الوطن الغالي.

وأضاف سمير، في بيان: "نسجل بأحرف من نور ما تقدمه قواتنا المسلحة بقيادة القائد الأعلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للوطن في كل معارك البناء والتنمية، وأن القوات المسلحة أكدت أن انتصار اكتوبر لن يكون الأخير وأنها تكتب تاريخا مجيدا للوطن يجعل الأحفاد فخورين به، ويوم بعد يوم يثبت للمصريين والوطن العربي والعالم بأكمله أن مصر تمتلك قادة عسكريين قادرين على حماية الوطن".

وقال سمير، إن الوقوف بجانب الدولة ومؤسساتها وقت الأزمات فرض عين ديني ووطني.

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