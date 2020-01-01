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السبت 18 يوليه 2020 الموافق 27 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

في اللحظات الأخيرة.. «الفلاح الفصيح» يتقدم بأوراقه لانتخابات «الشيوخ»

السبت 18/يوليه/2020 - 03:07 م
حمام على عمر
حمام على عمر
قنا: إسلام البكري
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واصلت محكمة قنا الابتدائية، بإشراف المستشار إيهاب خلف الله، اليوم السبت، لليوم الثامن على التوالي وآخر أيام التقديم، استقبال طلبات المرشحين المحتملين لانتخابات مجلس الشيوخ عن محافظة قنا للنظام الفردي والقائمة، وسط إجراءات أمنية مشددة من الأجهزة الأمنية في محافظة قنا.

وأبرز المتقدمين في اليوم الأخير للنظام الفردي، الحاج، حمام على عمر، ابن قرية المراشدة بمركز الوقف، الملقب بالفلاح الفصيح، الذي تحدث مع الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاح صوامع المراشدة.

يذكر أن اللجنة العليا للانتخابات حددت لمحافظة قنا 6 مقاعد في مجلس الشيوخ، 3 بنظام القائمة و3 بنظام الفردي على مستوى محافظة قنا.

وأعلنت القائمة الوطنية من أجل مصر مرشحيها بنظام القائمة، وهو اللواء طارق رسلان، والدكتور، أحمد عبدالماجد، والصحفي، أسامة الهواري.

وتشترط لجنة تلقي الطلبات في راغبي الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ أن يكون مصري الجنسية، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، أن يكون مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده، ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 35 سنة ميلادية.

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