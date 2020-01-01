محمد الجازوى رئيسًا لشبكة قنوات النهار

أصدر رجل الأعمال علاء الكحكى رئيس مجلس إدارة شبكة تليفزيون النهار، قرارًا بتكليف محمد الجازوى كقائم بأعمال رئيس شبكة قنوات النهار فى الوقت الحالى مع احتفاظه بمنصب نائب رئيس الشبكة.ورحب العاملون في القناة بالقرار، حيث يتمتع الجازوى بسيرة طيبة وسط العاملين بسبب تواجده فى قناة النهار منذ انطلاقها.وبدأ "الجازوى" العمل فى المجال الإعلامى كمخرج، ثم تولى منصب مدير الإعداد والتنفيذ، كما تولى رئاسة قناة "النهار دراما" و"النهار سينما" لعدة سنوات حقق خلالها العديد من النجاحات، حيث تصدرت قنوات الدراما في مصر.