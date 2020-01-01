أب يشعل النار فى بناته وزوجته وأمه المسنة بأسيوط

كشفت التحريات الأولي، لمباحث مركز شرطة البداري عن حريق شب بإحدى الشقق السكنية، ونتجت عنه وفاة 5 أشخاص بينهم ثلاثة أطفال، أن الزوج وراء ارتكاب الواقعة، لأنه يعاني من اضطراب نفسي، فقد أشعل النيران في والدته، زوجته، وبناته ثم أغلق عليهن باب الشقة بسبب خلافات على المصاريف وجار ضبطه واتخاذ اللازم.تلقي اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة البداري، يفيد ورود بلاغ من أهالي قرية العقال البحري بنشوب حريق بمنزل " حسام. أ.م " بمنطقة الشيخ أحمد ووقوع وفيات ومصابين.انتقلت قوات الدفاع المدني والإطفاء وضباط مباحث المركز ورئيس مركز البداري إلى موقع الحادث وتبين من الفحص احتراق الطابق الأول بالكامل.وأسفر الحريق عن مصرع كل من "جمالات. ح.ح " ٧٠ سنة، والدة صاحب الشقة، " أميمة.ع.ب "، ٤١ سنة، زوجته، دينا.ح.أ، ١٠ سنوات، بسنت.ح.أ، ٦ سنوات، وروان. ح.أ، ٣ سنوات، بناته، وإصابة نجلته الرابعة وردة، تم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى البداري المركزي والمصابة للعلاج.وجار ضبط المتهم للعرض على النيابة واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال الواقعة.