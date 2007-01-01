«الملا» يتفقد مشروعات منطقة عجرود البترولية بالسويس (صور)

قام المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بجولة تفقدية لعدد من مشروعات المنتجات البترولية بمنطقة عجرود بالسويس لمتابعة الموقف التنفيذي وفقًا للبرنامج الزمني والاطمئنان على التزام العاملين بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وانتظام العملية الإنتاجية، وذلك في إطار المتابعة الميدانية لتفقد تنفيذ مشروعات البنية الأساسية لاستدامة توفير المنتجات البترولية للسوق المحلي.وصرح الملا أن قطاع البترول ماضٍ قدما في تطوير وتحديث منظومة نقل وتداول وتوزيع المنتجات البترولية بأحدث نظم التحكم الآلي المتطور.