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السبت 18 يوليه 2020 الموافق 27 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق يعلن بدء تصنيع «عقار روسي» على أراضيه لعلاج كورونا

السبت 18/يوليه/2020 - 01:57 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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أعلنت دائرة صحة محافظة بابل وسط العراق، اليوم السبت، عن تصنيعها عقار كورونا الروسي لعلاج المصابين بالفيروس.

وقالت، في بيان صحفي، إنها "جهزت مؤسساتها بعلاجات لوباء كورونا، من بينها العلاج الروسي بتصنيع محلي، وستوزع العلاجات لجميع المصابين في المحافظة".

وأضافت أن "علاجات فيروس كورونا هي (اكتميرا- كالتيرا) ومن ضمنها العلاج الروسي (فابيفيرا) الذي جهز بتصنيع محلي وسيوزع لجميع المصابين ب‍كورونا في المحافظة".

وبلغ مجموع حالات الشفاء في العراق 56495 حالة، والإصابات 88171، بينما وصلت الوفيات إلى 3616 حالة وفاة.

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