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السبت 18 يوليه 2020 الموافق 27 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أفغانستان تدشن برنامجا للأمن الغذائي لمكافحة تداعيات كورونا

السبت 18/يوليه/2020 - 01:53 م
كورونا في أفغانستان
كورونا في أفغانستان
وكالات
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أعلنت الحكومة الأفغانية اليوم السبت، برنامجا لتوزيع الغذاء، بقيمة 244 مليون دولار لمساعدة المواطنين في مكافحة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا.

وستستفيد حوالي أربعة ملايين أسرة من البرنامج، الذي يطلق عليه اسم "داستارخان اي ميلي" أو "الطاولة الوطنية" في مختلف أنحاء 34 إقليما بالبلاد، طبقا لنائب الرئيس أمر الله صالح.

وأضاف صالح أن حزمة المساعدات تحتوي على أرز وفاصوليا وقمح وزيت وصابون لتلبية الاحتياجات العاجلة للأسر المتضررة.

وأضاف صالح أنه سيتم تنفيذ المشروع من خلال منظمات غير حكومية مع الحكومة التي تراقب العملية لضمان الشفافية.

ويعيش حوالي 90 بالمئة من السكان الأفغان تحت خط الفقر، بدخل يصل إلى دولارين فقط يوميا، طبقا لما ذكرته الرئاسة الأفغانية.

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