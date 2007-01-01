حمدي الميرغني ضيف «Its show time».. الإثنين

يحل نجم مسرح مصر الفنان حمدي الميرغني ضيفًا على الإعلامية مها الصغير في برنامج "its show time" يوم الإثنين المقبل في حلقة خاصة تعرض في تمام الساعة التاسعة مساءً، ويكشف حمدي الميرغني خلالها العديد من التفاصيل والكواليس الخاصة بمسيرته الفنية.كما يتحدث حمدي الميرغني عن تفاصيل تعاونه مع الزعيم عادل امام في مسلسل "فلانتينو" كما يتحدث عن مسلسل "اتنين في الصندوق" الذي شارك في بطولتة مع الفنان محمد أسامة اوس اوس، ويرد على الانتقادات التي وجهت لمسرح مصر أثناء عروضهم.يُشار إلى أن برنامج "its show time" يُذاع على قناة "cbc" من السبت إلى الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساءً ويقدمه كل من مها الصغير ودينا حويدق، ويهتم البرنامج بأخبار الفنانين وكواليس الأعمال السينمائية والدرامية من خلال لقاءات مع نجوم هذه الأعمال.