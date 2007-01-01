«الداخلية» تدعم الأسر المصرية بمبادرة كلنا واحد

بمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو، وتنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقديم الدعم للأسرة المصرية، تقوم وزارة الداخلية من خلال مبادرة "كلنا واحد" بإهداء سلع غذائية للأسر الأكثر إحتياجًا.وقامت منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة للمشاركة فى فعاليات المبادرة بالتنسيق مع مديريات الأمن وإعداد سيارات متنقلة مُحملة بالسلع والمواد الغذائية تجوب القرى والمناطق النائية للوصول إلى المواطنين الأكثر إحتياجًا، فى إطار تخفيف العبء عن كاهلهم، في القليوبية، وجنوب سيناء، والبحيرة.وقد تم إتخاذ كافة الإجراءات الصحية الاحترازية والوقائية التى تضمن سلامة المواطنين أثناء فعاليات المبادرة والقائمين على تنفيذها.