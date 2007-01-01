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السبت 18 يوليه 2020 الموافق 27 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إسبانيا تدعو سكان برشلونة للبقاء في المنزل للحد من كورونا

السبت 18/يوليه/2020 - 01:46 م
كورونا في إسبانيا
كورونا في إسبانيا
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دعت السلطات الإسبانية، نحو أربعة ملايين شخص يعيشون في برشلونة "البقاء في المنزل" في محاولة لوقف انتشار وباء كوفيد-19، بالتزامن مع ذلك يستأنف قادة الاتحاد الأوروبي محادثاتهم اليوم السبت، بهدف التوصل إلى حل وسطي بشأن خطة الإنعاش الاقتصادي التي ترفضها بعض الدول.

وذكرت قناة " فرانس 24" اليوم، أن وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي المصارف المركزية يعقدون محادثات لمحاولة تحفيز الاقتصاد العالمي في ظل الركود الناجم عن فيروس كورونا المستجد، وسط تزايد الدعوات لتخفيف عبء الديون على البلدان الفقيرة.

ويواصل وباء كوفيد-19، الذي قتل حتى الآن ما لا يقل عن 590 ألف شخص حول العالم، انتشاره أو استأنف تفشيه في العديد من البلدان خصوصا في القارة العجوز، حيث اتخذت العديد من الدول تدابير مشددة في محاولة لتجنب موجة ثانية.

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