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السبت 18 يوليه 2020 الموافق 27 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

افتتاح مجمع مواقف الشهداء النموذجي في المنوفية (صور)

السبت 18/يوليه/2020 - 01:45 م
اللواء إبراهيم أحمد
اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون
ولاء القاضى
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افتتح ظهر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، ونائبه محمد موسى مشروع مجمع مواقف الشهداء النموذجي المطور بتكلفة 3 ملايين جنيه والمقام على مساحة 4500 م وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء والنهوض بكل المشروعات لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ورافق المحافظ - خلال الافتتاح - نائبه محمد موسى واللواء علاء رشاد السكرتير العام، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء، ومدير عام هيئة الأبنية التعليمية، ومدير مشروع المواقف.

وأزاح المحافظ الستار عن اللوحة التذكارية للمشروع، وأكد أن الهدف من إقامة المشروع هو القضاء على المواقف العشوائية والحد من الازدحام وإعادة الوجه الحضارى للمدينة، مشيرًا إلى أنه سيتم عمل سوق نموذجي بمركز الشهداء بالإضافة إلى استكمال تطوير ورصف الشارع الرئيسى للمدينة مرورًا بالمستشفى العام وحتى موقف السيارات الجديد.

وكان محافظ المنوفية خلال جولته الميدانية المفاجئة لمركز الشهداء في ديسمبر الماضي قد سبق ووجه رئيس المدينة بضرورة إيجاد مكان بديل لموقف سيارات الأجرة العشوائي واستغلال موقع الموقف القديم في إنشاء متنزهات وحدائق كمتنفس لأهالي وأبناء مدينة الشهداء وتطوير المنطقة بما يليق بالمظهر الحضاري لمدينة الشهداء العريقة.

ومن جانبه، أكد محافظ المنوفية حرصه واهتمامه على المتابعة الدورية لكل المشروعات التي تتم على أرض الواقع بنطاق المحافظة للوقوف على نسب التنفيذ وإزالة كل المعوقات لضمان الالتزام بالجدول الزمني المحدد، مشددًا على رؤساء الوحدات المحلية بأهمية العمل الميداني ومتابعة المشروعات للوصول لأعلى معدلات الإنجاز لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون
اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون
اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون
اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون
اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون
اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون

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