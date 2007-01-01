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السبت 18 يوليه 2020 الموافق 27 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

إصابات كورونا تتجاوز 270 ألفا والوفيات 14 ألفا في إيران

السبت 18/يوليه/2020 - 01:42 م
كورونا في إيران
كورونا في إيران
وكالات
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تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في إيران اليوم السبت عتبة الـ270 ألفا، بتسجيل السلطات الصحية أكثر من 2.1 ألف حالة جديدة للوباء خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة عن رصد 188 وفاة و2166 إصابة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" (مقابل 183 وفاة و2379 إصابة في اليوم السابق)، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 271606 إصابات منها 13979 حالة وفاة و3529 مريضا في حالة حرجة.

وحتى اليوم، تماثل 223300 شخصا للشفاء من الفيروس التاجي في إيران، وتم إجراء 2123518 فحصا لتشخيص الإصابات بالوباء.

ولفتت الوزارة إلى أن الوضع الصحي لا يزال خطيرا في 23 من أقاليم البلاد الـ31، مؤكدة أن الوضع في عشرة منها عند مستوى أحمر ولا تزال الـ13 الأخرى في حالة تأهب.

وشهدت إيران ثلاث مرات منذ بداية يوليو أكبر ارتفاع يومي في حصيلة الوفيات جراء كورونا (وآخرها 221 وفاة خلال 24 ساعة).

وصرح الرئيس حسن روحاني في وقت سابق من اليوم بأنه حصل على تقديرات من وزارة الصحة تؤكد أن عدد الإصابات بـ"كوفيد-19" في البلاد قد يصل إلى 25 مليونا.

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