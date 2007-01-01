أستاذ جراحة: فيروس كورونا بات أكثر انتشارا وأقل شراسة

قال الدكتور محمد الشرع، أستاذ الجراحة، إن الصحة العالمية سجلت أكبر حصيلة إصابات يومية في العالم اليوم منذ بدأ تفشي فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن أرقام الإصابات في ازدياد منذ 10 أيام تقريبا، بتسجيل أرقام غير مسبوقة.وأضاف الشرع، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المشكلة في ازدياد الإصابات بفيروس كورونا هو وجود خلاف على إمراضية هذا الفيروس، موضحا أنه بالرغم من الارتفاع الشديد بعدد الوفيات، إلا أن عدد الإصابات تكون بالتساوي.وأوضح، أن المرضى الذين يلزمهم حجر صحي في المستشفيات أقل من السابق، لافتا إلى أن الفيروس أصبح أقل شراسة ولكنه أكثر انتشارا، حيث تغيرت صفاته.