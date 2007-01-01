تسجيل 1918 إصابة جديدة بكورونا و47 حالة وفاة في باكستان

أعلن مركز العمليات والقيادة المعني بمكافحة فيروس كورونا في باكستان، اليوم السبت، تسجيل 1918 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و47 حالة وفاة جراء الإصابة به خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضح مركز العمليات- وفقا لوكالة الأنباء الباكستانية الرسمية "إيه بي بي"- أن إجمالي المصابين بـ(كوفيد- 19) في باكستان ارتفع إلى 261 ألفا و917 شخصا، فيما ارتفع إجمالي عدد المتوفين بسبب الوباء في البلاد إلى 5 آلاف و522 شخصا.وأشار إلى أنه تم حتى الآن تسجيل 14 ألفا و504 إصابات في العاصمة إسلام آباد، بينما تصدر إقليم السند أقاليم البلاد من حيث عدد حالات الإصابات بـ111 ألفا و238 حالة، يليه إقليم البنجاب بـ89 ألفا و465 حالة، ثم إقليم خيبربختونخوا بـ31669 حالة، موضحا أن إجمالي عدد المتعافين بلغ حتى الآن نحو 198 ألفا و509 أشخاص في أنحاء البلاد.