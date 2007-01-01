ضبط لحوم «فاسدة» بزفتى في الغربية

واصلت مديرية الطب البيطري بالغربية، تشديد عمليات الفحص والرقابة والمتابعة وتكثيف الحملات المستمرة على منافذ وأسواق بيع وتداول اللحوم ومنتجاتها المختلفة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.وأوضح الدكتور حاتم كمال أنور، مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، ضبط لجنة من أطباء المديرية برئاسته كبدة ولحوم مفرومة غير صالحة للاستهلاك الأدمي، إلى جانب مخالفات للحوم جاموسي ذبح خارج المجازر بوزن 8 كيلو جرام، بموجب محضرين بقرية شرشابة مركز زفتى.وأكد أنور، استمرار الحملات يوميًا لتنفيذ تعليمات محافظ الغربية بما يحقق توفير أغذية صالحة للاستهلاك الأدمي خالية من أي مسببات مرضية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.