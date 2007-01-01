علي الهلباوي: أغنية «شكرا يا كورونا» من أجل الفلاح المصري

كشف الفنان علي الهلباوي، أنه حضر ونفذ أغنية "شكرا يا كورونا" خلال فترة الحظر وذلك أثناء جلوسه في المنزل، مشيرًا إلى أن الاغنية من أجل الفلاح المصري بأن يأخذ كل احتياطاته للحظر من انتشار الفيروس.وأضاف الهلباوي في تصريحات لـ"الدستور" أنه صور الأغنية في المزرعة الخاصة به، واعتمد على الطبيعة في كل شيء.وقدّم علي الهلباوي حفلًا أمس في ساقية الصاوي هو الأول له منذ ظهور أزمة فيروس كورونا، وأكد أنه شعر باشتياق شديد للقاء جمهوره وهو ما جعله يقدم لهم باقة من أهم وأروع أغانيه التي يحبون سماعها.يُشار إلى أن علي الهلباوي قدّم خلال حفله أمس أغنيات "قل للمليحة، والأماكن، وابعتلي جواب" والتي لاقت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور أثناء غنائه كما غنى عددًا من الأغاني التراثية والفلكلور أبرزهم لشكوكو.