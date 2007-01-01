بعد شفاءها من كورونا.. عفت بركات: تمسكوا بالحياة

كشفت الشاعرة عفت بركات، كواليس إصابتها بفيروس كورونا وتعافيها قائلة: مر يومان دون أن أعرف أن حرارتي مرتفعة، الرعشة الشديدة وعدم وضوح الرؤية لم ينبهني لأنني كنت في حالة نفسية سيئة منذ فترة طويلة، عندما صار الضغط منخفضا، أتحرك بصعوبة شديدة انتبهت وذهبت للصيدلية لقياس درجة الحرارة التى تجاوزت الأربعين فصرخ الطبيب في وجهي: أذهبى إلى الحميات.وتابعت: عدت للبيت بهدوء أغلقته على نفسي، بدأت العلاج بكمدات ثلج، ولأنني لم أتغذي بشكل جيد واعتمدت على الفيتامينات فقط تراجعت بعد عشرة أيام للوراء بانتكاسة كانت أصعب، استسلمت للموت، وعندما استيقظت في الصباح الذي ظننت أنه لن يسطع قررت أقف على قدمي من جديد بما أن يد الله كانت رحيمة بي، بدأت العلاج باصرار، اعتمدت على الغذاء الصحي للحصول على الفيتامينات رغم فقداني لحاستي الشم والتذوق، استمرت رحلة التعافي أربعين يوما، بدأت أستطيع الرؤية بوضوح، أمسكت بقلمي وأوراقي من جديد وأعيد التخطيط لمشاريعي حتى أقاوم بالاصرار.وأردفت قائلة: اكتشفت أن الحزن المبالغ فيه كفيل بتدمير المناعة، علينا أن نتقبل المرض، لا بديل عن التعايش مع الفيروس بهدوء وحكمة للخروج بأقل قدر من الخسائر، فأزمة كورونا تعلمنا جميعا عدم الاستهتار بصحتنا، وأن أجسامنا أمانة علينا الحفاظ عليها والاهتمام بها بما يليق.واختتمت: تعلمت أن اهتم بصحتي النفسية أولا، صحتي الجسدية ثانيا، أكون أكثر مقاومةـ أستعيد ترتيب أوراقي، فقط أحاول تحقيق ما لم يتحقق وهذا ما يجب علينا فعله، استعد للمشاركة في انتخابات مجلس إدارة اتحاد الكتاب، والانتهاء من أعمالي الكتابية، لدي مشاريع عديدة لابد من انجازها قريبا، لذا أقول للجميع تمسكوا بالأمل وحب الحياة تستحق أن نحياها وننجز فيها الكثير.