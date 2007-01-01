مندوبو قطاعات الأمن يتسلمون حركة تنقلات الشرطة لإخطار الضباط

استلم مندوبو القطاعات ومديريات الأمن والإدارات العامة، حركة التنقلات العامة لضباط الشرطة عقب تصديق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على الحركة العامة للتنقلات والترقيات السنوية لضباط الشرطة عقب اجتماع المجلس الأعلى للشرطة، تمهيدا لإخطار الضباط عقب الإعلان عنها.يذكر أن حركة تنقلات الشرطة 2020 تغييرات شملت عددا من مساعدي وزير الداخلية، ومديري الأمن، ومديري المصالح والإدارات العامة، ونواب مديري الأمن، ونواب مديري الإدارات والمصالح.وشملت حركة تنقلات الداخلية أيضا، إحالة عدد من الضباط الذين استوفوا العطاء للمعاش وترقية آخرين من مستحقي الترقية وفق المعايير الموضوعية في مختلف الرتب، والدفع بقيادات شابة لتولي مناصب قيادية بهدف ضخ دماء جديدة.