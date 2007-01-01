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السبت 18 يوليه 2020 الموافق 27 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

7 مصممات أزياء عربيات غيرن عالم الموضة (صور)

السبت 18/يوليه/2020 - 01:34 م
تصميمات سارة ملكي
تصميمات سارة ملكي
مارسيل نظمي
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فرضت المرأة العربية نفسها بقوة في عالم الموضة وصناعة الأزياء، وباتت هناك أسماء لامعة في هذا الحقل لا يجب تفويت فرصة متابعتهن.

وتميزت جميعهن بطريقة فريدة، يصعب أن تتشابه مع أخريات، كما مزجن في خطوطهن بين سحر الشرق، والحداثة العالمية، وهنا نسلط الضوء على أشهر مصممات عربيات تركن بصمات واضحة في صيحات الموضة.
تصميم مرمر حليم
تصميم مرمر حليم

- مرمر حليم

مصممة أزياء مصرية، وهي أكثر الأسماء النسائية شهرة في هذا المجال. لديها أسلوب خاص، وتتميز بالحفاظ على الطابع الفخم الأنيق، والبسيط المريح للعين في الوقت نفسه، ما جعلها الاسم الأقرب للكثير من النجمات مثل الفنانة شيرين عبد الوهاب، مي عز الدين، منى زكي، وغيرهن الكثيرات اخترن تصميمات مرمر في الحفلات الرسمية والمهرجانات الفنية.
صميمات سارة ملكي
صميمات سارة ملكي
- سارة ملكي

نشأت في بيئة تهوى الفن وعائلة متخصصة في تصميم الأثاث المنزلي والديكور، ثم درست في دورة تدريبية في دار ربيع كيروز، انتقلت إلى باريس، وتحديدًا إلى استديو Berçot، وهو عبارة عن مدرسة لتصميم الأزياء تدرب فيه عددًا كبيرًا من المصممين الموهوبين، فدرست تصميم الأزياء.

عادت إلى بيروت لإطلاق مجموعتها الأولى وأسست بوتيك Sara Melki، تجمع في تصميم واحد مجموعة من الأقمشة المختلفة بطريقة عصرية كما تتقن الجمع بين القصات والتأثيرات المتنوعة.
حمدة الفهيم
حمدة الفهيم

- حمدة الفهيم

بدأت مسيرتها من أبو ظبي كمهندسة ديكور، لكنها وجدت عشقها بعالم الموضة، وتخصصت في الأزياء المسائية والسهرات.
أروى البناوي
أروى البناوي

- أروى البناوي

هي مصممة أزياء سعودية الأصل، وكبرت بين جدة وسويسرا، وهذا التباين ظهر في أسلوبها الذي يمزج بين العصرية والأصالة العربية.
مريم يحيى
مريم يحيى

- مريم يحيى

هي مصممة أزياء مصرية-فرنسية، وجدت نفسها منجذبة إلى عالم الموضة، وأطلقت مجموعات ريترو التي لفتت الأنظار إليها كواحدة ضمن الممصات ذات الأسلوب العصري الجذاب.
مديّة الشرقي
مديّة الشرقي

- مديّة الشرقي
مصممة أزياء إماراتية، تنتمي إلى العائلة الحاكمة في الفجيرة، ودرست في باريس لتحقيق حلمها. مزجت بين العصرية الأوروبية والتحرر في الأفكار، مع الأسلوب الشرقي.
رزان العزوني
رزان العزوني
- رزان العزوني

ولدت في السعودية، ودرست عن الابتكار في بوسطن، ثم كرست إبداعها لعالم التصميم جامعةً بين الموضة والفن.
فستان تصميم مرمر حليم
فستان تصميم مرمر حليم

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