ضبط 3500 كمامة مجهولة المصدر في الإسكندرية

قررت نيابة العطارين بالإسكندرية، التحفظ على 3500 كمامة داخل محل دون ترخيص لتجارة المستلزمات الطبية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة احتكار سلع طبية لرفع سعرها.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسؤول عن محل "دون ترخيص" لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة العطارين، لحيازته كمية من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر.وتم مداهمة المحل وألقي القبض على المدير المسؤول وبتفتيشه عُثر على 3500 كمامة بقصد رفع أسعارها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.