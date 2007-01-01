التصريح بدفن جثة ضحية شاطئ الهانوفيل بالإسكندرية

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، التصريح بدفن جثة ضحية شاطئ الهانوفيل الذى لقى مصرعه غرقا أثناء الاستحمام بمياة البحر بسبب ارتفاع الأمواج، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.وتلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، اخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ بغرق شاب يدعي محمد مقاوي مهدي، 18 سنة، من محافظة البحيرة مركز الدلنجات طيبة، بعد أن تسلل إلى الشاطئ في الساعات الأولى من صباح الجمعة، ولم يظهر.وتبين من التحريات أنه يعمل في الإسكندرية، وعقب الانتهاء من عمله أراد النزول إلى مياه البحر ومعه عدد من أصدقائه إلا أنه لم يظهر عقب نزوله البحر، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.وشهد شاطئ النخيل بمحافظة الإسكندرية، الجمعة الماضية، غرق 12 شابًا في مياه الشاطئ، حيث تم انتشال 11 جثة، ومازال عملية البحث مستمرة من قبل قوات الإنقاذ النهري وعدد من الغواصين المتطوعين، للعثور على جثمان شادي عبدالله عثمان زغمار، أحد غرقى شاطئ النخيل بالعجمي، والذي مازال في مياه البحر لليوم التاسع على التوالي.